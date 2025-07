Roma, affare fatto per Ferguson! Arriverà in prestito con diritto di riscatto

A distanza di circa 24 ore dall'affare per Neil El Aynaoui, la Roma chiude il suo secondo colpo di mercato. Tutto fatto con il Brighton per Evan Ferguson: come riporta Fabrizio Romano, il centravanti irlandese arriverà nella Capitale in prestito con un diritto di riscatto a 40 milioni. Decisiva la volontà del classe 2004 che già diversi giorni fa aveva scelto i giallorossi e vuole ripartire dalla Serie A per tornare a fare bene dopo una stagione condizionata dall'infortunio al ginocchio e chiusa dai 6 mesi in prestito al West Ham. Come scrive anche Il Tempo, l'obiettivo della Roma sarebbe quello di farlo arrivare in Italia già domani dato che Gasperini ha espressamente chiesto un'accelerazione alla dirigenza.