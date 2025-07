Gasperini: “Siamo in ritardo sul mercato, sono preoccupato. Mi aspetto un’accelerazione”

Prima settimana di lavoro, Dybala lo abbiamo visto subito in campo. "Dybala è arrivato bene, con una buona base di allenamento. Ancora non calcia bene ma ha giocato ed è un buon segnale. Prima settimana molto positiva, c'è stato un bell'impatto. I ragazzi hanno voglia di fare anche dopo il finale della scorsa stagione. Si vede che è un ottimo ambiente, ci sono tanti ragazzi giovani molto belli, che hanno attaccamento e vogliono fare bene".

Stasera arriva il primo acquisto, come vede El Aynaoui? "Ci sono state un po' di vicissitudini, siamo un po' in ritardo, abbiamo iniziato già da 8 giorni. Ci siamo presentati con una squadra con tante defezioni. Diversi giocatori sono andati via e qualcuno è ancora infortunato. Abbiamo fretta e voglia di recuperare, dobbiamo partire bene ma in queste condizioni non è facile. Speriamo ci sia una spinta perché la società ha grande disponibilità. I profili dei giocatori che devono arrivare devono essere giovani, pimpanti e forti. Mi aspetto una bella accelerazione sul mercato".

Come ha trovato questa squadra rispetto alle sue idee? "Nella prima settimana il lavoro fisico è preponderante ma non abbiamo rinunciato a cercare la nostra identità. Le prime partitelle sono anche facili. La squadra rispetto a maggio ha infortuni, sei giocatori sono andati via. Oggi è arrivato Saud, Salah-Eddine e Pellegrini non si sono ancora allenati. La società sta lavorando al meglio per cercare di colmare le partenze, per formare l'organico con i criteri che abbiamo detto. La cosa molto positiva è che ho trovato una società con grande disponibilità".