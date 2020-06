Roma, Dzeko può partire: si lavora allo scambio Milik-Under

La Roma era stata vicina a Milik prima che il polacco prendesse la via di Napoli. Ora che le strade dell’attaccante e degli azzurri stanno per separarsi, i giallorossi potrebbero di nuovo tornare in corsa per accaparrarselo. Come? Secondo Il Tempo alcuni intermediari starebbero lavorando a uno scambio che prevederebbe il passaggio di Under ai partenopei, con Milik a fare il percorso inverso. Operazione difficile. Di mezzo c’è la Juventus, che vorrebbe l’ex Ajax per il post-Higuain. Il turco, riporta Sky Sport, in ogni caso piace agli azzurri che lo vorrebbero per sostituire Callejon.

L’idea dello scambio nascerebbe dalle difficoltà economiche della Roma, che ha rinnovato il contratto a Dzeko un anno fa a 7,5 milioni netti. Ora, senza gli introiti della Champions per il secondo anno di fila, quello stipendio potrebbe diventare insostenibile per le casse romaniste. Per questo gli stessi intermediari starebbero lavorando nell’ombra per cercare una nuova sistemazione al bosniaco.