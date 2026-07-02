Il futuro di Lorenzo Pellegrini deve ancora essere messo nero su bianco. Il numero 7 della Roma da ieri è formalmente svincolato, ma dopo quelli di Dybala e Celik arriverà anche il suo momento per il rinnovo. Intanto, come raccontato da Flavio Maria Tassotti, nelle ultime ore il Besiktas di Italiano avrebbe messo nel mirino il centrocampista giallorosso. Da parte di Pellegrini, però, al momento c'è la volontà di proseguire l'esperienza nella Capitale e la priorità data alla Roma per mettere la firma sul nuovo contratto. Due lunedì fa il numero 7 si era presentato a Trigoria nel giorno dell'insediamento di D'Amico, ma sviluppi sul rinnovo non ne sono ancora arrivati.