Ranieri: "Gasperini era antipatico anche a me. Roma ha bisogno di una persona forte"

La Juve Stabia guarda in casa Roma per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie B. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club campano ha infatti chiesto informazioni su due giovani giallorossi: Mannini e Reale, entrambi tra i profili più promettenti del vivaio capitolino. I contatti tra le parti sono avviati e si ragiona su un possibile trasferimento in prestito, utile a garantire ai due ragazzi minuti e continuità nel calcio dei grandi.