Roma, dopo Vina ora Xhaka è ad un passo: l’affare si chiude nei prossimi giorni

Per il centrocampista dell'Arsenal e della nazionale svizzera siamo ormai ai dettagli finali. Il calciatore è atteso nel ritiro in Portogallo

La Roma dopo settimane di trattative è vicinissima a Granit Xhaka e nei prossimi giorni piazzerà l'affondo definitivo. Come fa sapere Gianluca di Marzio di Sky Sport infatti, il club giallorosso è ormai ad un passo dall'acquistare il centrocampista dell'Arsenal: "La Roma ha bloccato Xhaka da tempo. Adesso lavorerà per concludere l’arrivo di Matìas Vina dal Palmeiras, un’operazione ormai in dirittura d’arrivo e in chiusura. Una volta preso Vina definitivamente e ufficialmente, poi la Roma farà l’offerta definitiva all’Arsenal per acquistare Xhaka. Possiamo dire che è un promesso sposo della Roma". Dopo la porta e la fascia sinistra, la società giallorossa è dunque pronta a rafforzare anche il centrocampo con un giocatore affermato, di grande esperienza internazionale e reduce da un ottimo Europeo.