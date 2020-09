Roma, dopo la Juve il mercato: Mayoral vicino, per Smalling serve uno sforzo

Dopo la buona prestazione contro la Juventus, per la Roma è tempo di pensare al mercato. Sul fronte entrate, come riporta La Gazzetta dello Sport, si registrano passi avanti importanti per l’attacco, con l’arrivo ormai imminente di Borja Mayoral: il giocatore dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Real Madrid per poi unirsi ai giallorossi in prestito con diritto di riscatto. Capitolo difensore centrale: la pista che porta a Smalling non è ancora definitivamente tramontata, anche se nelle ultime ore non ci sono stati passi avanti significativi. Tanti i nomi sondati come piano B al centrale inglese: piacciono Marcao del Galatasaray e Verissimo del Santos, ma i club di appartenenza sparano alto sulle cifre. Difficoltà evidenti persistono invece riguardo le cessioni. Sono infatti ancora troppi gli esuberi da piazzare in quel di Trigoria: Olsen, Coric, Fazio e Juan Jesus non hanno mercato e sarà difficile, ad una settimana dalla fine della sessione estiva, ipotizzare che tutti trovino una sistemazione a loro gradita.