E' il giorno di Marten de Roon. L'esperto centrocampista olandese si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma con un'operazione-lampo. Nella tarda serata di ieri, infatti, il classe 1991 ha comunicato all'Atalanta la volontà di trasferirsi in giallorosso. I due club hanno raggiunto un gentlemen agreement sulla base di 1 milione di euro. De Roon così ritrova il "suo" tecnico Gasperini e la Champions League, oltre ai connazionali Rensch e Malen. Poco dopo mezzogiorno l'arrivo a Fiumicino, ora visite mediche e poi la firma sul contratto. A parlare della trattativa è stato lo stesso centrocampista in mattinata, mentre salutava Zingonia un'ultima volta: "Per me è una giornata triste e difficile, anche se dovrei essere felice. Ho sentito Gasperini, è stato tutto un po' un blitz. Lui mi voleva fortemente alla Roma, per come era la situazione qua era la soluzione più giusta". Come rivelato da Il Corriere dello Sport, de Roon considerava il suo ciclo in neroazzurro finito e stava parlando con il Bologna. Poi la chiamata di Gasperini, per cui è un pupillo, ma prima di affondare per l'olandese la Roma avrebbe avuto necessità di cedere. Trovato l'accordo per il trasferimento di El Aynaoui al Lipsia, anche questo affare è arrivato alla conclusione.