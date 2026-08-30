Il futuro di Matias Soulé, a due giorni dalla chiusura del calciomercato, è ancora tutto da scrivere. L'attaccante argentino, l'unico esterno di ruolo nella batteria dei trequartisti giallorossi, ha passato tutta l'estate con le valigie in mano ma la permanenza era diventata sempre più vicina. Ora, però, tutto è tornato in discussione. E quello di El Aynaoui potrebbe non essere l'unico addio delle ultime ore. Secondo Il Messaggero, infatti, il Sunderland (che si era iscritto anche alla corsa per Fofana) sarebbe tornato alla carica per il numero 18 della Roma. Per Sky Sport, invece, sarebbero in corso dei contatti con il Fulham. E' possibile, quindi, che il futuro di Mati possa essere in Inghilterra. Stando a quanto raccontato dall'emittente, in caso di cessione dell'ex Frosinone e Juventus il club giallorosso si muoverebbe su due acquisti per il reparto offensivo.