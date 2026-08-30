Prima di partire alla volta di Fiumicino, dove è atteso alle 12:10, Marten de Roon ha voluto salutare l'Atalanta direttamente a Zingonia. Ai microfoni di Rai Sport il centrocampista olandese, prossimo nuovo acquisto della Roma, ha parlato dell'ultimo periodo in neroazzurro: "Oggi è una giornata triste. Non è stato facile per come sono andate le cose. Questo mese è stato difficile dopo il ritorno dal Mondiale". Poi sul trasferimento in giallorosso: "Ho sentito Gasperini, è stato tutto un po’ un blitz. Lui mi voleva fortemente alla Roma. Per come era la situazione qua era la soluzione più giusta". Infine, un ultimo commento sul suo passaggio nella Capitale: "E' una situazione difficile perché ho dovuto discutere questo con la mia famiglia, la società, pensando anche al legame con i tifosi e la città. Dovrei essere felice, ma è una giornata difficile”.

Il messaggio criptico sui social: "Voglio dirvi molte cose, ci sarà modo"

All'approdo nella Capitale è comparsa una storia cripitica sul profilo Instagram di Marten de Roon. "Cari Atalantini, ad unirci ci sono e ci saranno sempre 10 indimenticabili anni. Ci sono molte cose che voglio dirvi e pesto ci sarà modo. Vi voglio bene, Marten", questo il messaggio dell'ormai ex Atalanta accompagnato da un cuore rosso.