Il calciomercato della Roma sta vivendo ore frenetiche, tenendo in apprensione i tantissimi tifosi che seguono l'evolversi delle trattative giallorosse. Con Soulé in odore di addio, il ds D'Amico sta accelerando sul fronte esterno d'attacco e tra i nomi in lista nelle ultime ore è tornato fortemente di moda quello di Jamie Leweling. La Roma avrebbe anche fatto una prima offerta allo Stoccarda per il classe 2001: prestito oneroso da 5 milioni con un obbligo di riscatto condizionato fissato a 35. Proposta che, secondo Sky Sport, sarebbe stata rifutata dal club tedesco. Difficilmente però l'operazione è finita qui, vista la necessità di colmare le lacune del reparto offensivo soprattutto in caso di cessione di Soulé.