Roma, dall’Inghilterra: tentativo per Emerson prima di virare su Celik

La Roma è alla ricerca di un terzino destro e la trattativa per Celik è ai dettagli, i giallorossi e il Lille hanno trovato l'accordo sulla base di 7 milioni di euro. Prima di virare sul calciatore turco Pinto ha fatto un tentativo per Emerson. Secondo quanto riportato dal The Sun Antonio Conte non è soddisfatto del rendimento dell'ex Barcellona e sarebbe disposto a privarsene. Ma la il costo troppo elevato e la volontà del calciatore di giocare la Champions League hanno fatto cambiare i piani ai giallorossi che entro domenica chiuderanno per Celik mentre Emerson andrà all'Atletico Madrid.