Ci sarebbero stati degli scout di Arsenal e Atletico Madrid, ieri sera allo stadio, per vedere da vicino le prestazioni di Wesley. Condizionale d'obbligo quando arriva dai media turchi. L'esterno brasiliano sarebbe entrato quindi nel mirino della Premier League e della Liga anche se la gara di ieri non è stata di certo convincente. Secondo i media turchi a gennaio i due club potrebbero fare un tentativo per prendere Wesley. La richiesta della Roma non sarebbe comunque inferiore ai 60 milioni considerato anche il recente rifiuto al Chelsea.