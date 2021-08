Roma, dalla Germania: non c’è l’offerta giusta per Zakaria, ora può rinnovare

Lo svizzero cambia procuratore e si affida alla famiglia: il Gladbach vuole 20 milioni, ma non sono arrivate offerte adatte e il giocatore non esclude il rinnovo

È Denis Zakaria il nome principale per il centrocampo della Roma. Mourinho ha chiesto rinforzi, ma ha detto che non farà pressioni alla società. Che però è a caccia di un acquisto importante in mediana, con lo svizzero del Gladbach in cima alla lista per caratteristiche. Il Borussia, destinato a non cedere più Thuram all'Inter, aveva stabilito in 20 milioni il costo del giocatore, in scadenza nel 2022.Una cifra che la Roma non intende raggiungere anche se Pinto vorrebbe provare a fare il colpaccio. Secondo 'Sport1', infatti, al ds dei tedeschi Eberl non sono arrivate offerte di quel valore e anzi la sua volontà è quella di rinnovare il contratto di Zakaria. E il 24enne centrocampista non esclude questa opzione, a patto che si attenda comunque la chiusura del mercato estivo. Il giocatore vuole rilanciarsi dopo un'annata non proprio brillante, e la possibilità di una permanenza al Borussia Monchengladbach in queste ore sembra tornata di grande attualità. Nel frattempo, secondo il portale tedesco, Zakaria ha cambiato anche procuratore, lasciando la Lian Sports (che cura anche gli interessi di Leroy Sané) e affidandosi invece alla famiglia.