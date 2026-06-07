Sta per iniziare una settimana importante per la costruzione della nuova Roma. Perché il ds D'Amico, al netto del passaggio tecnico dell'ufficialità che ancora manca, sbarcherà a Trigoria. Non che non sia già al lavoro per i Friedkin, ma i prossimi giorni saranno quelli delle chiacchierate definitive per i prolungamenti. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Quelli di Dybala e Pellegrini sono più semplici, intorno a Celik c'è ancora lavoro da fare (distanza di 600mila euro). Per gli acquisti c'è tempo: Greenwood è il primo nome di Gasperini, il Marsiglia ha fissato un prezzo complicato (oggi) da avvicinare: 50 milioni più 5 di bonus.