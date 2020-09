Roma, dalla Francia: interesse per Giroud ma l’operazione resta difficile

Questa volta non sono né la Lazio né l’Inter a essere interessate a Giroud. Come riporta le10sport.com, il centravanti di proprietà del Chelsea, dopo esser stato a un passo dal vestire la maglia biancocelesti nella passata stagione, ora sarebbe nel mirino della Roma che deve ancora capire se l’attaccante del prossimo anno sarà Dzeko o meno. In Francia comunque descrivono l’operazione per il centravanti Blues come “difficile che possa andare a buon fine”. Intanto Giroud ha rinnovato il suo contratto in scadenza al 30 giugno, ma sarebbe comunque disposto a parlare di un eventuale trasferimento.