Roma, dalla Francia: il Marsiglia punta Kluivert

I giornalisti transalpini fanno sapere che la squadra della Ligue 1 sarebbe interessata alla giovane ala sinistra olandese

Il futuro di Justin Kluivert è ancora da scrivere. L'ala sinistra olandese, di ritorno dal prestito al Lipsia, sembra sia entrato nel mirino del Marsiglia. Secondo quanto riporta il giornalista francese Bertrand Latour de L'Equipe, il calciatore olandese, autore di una stagione con poche luci e molte ombre, sarebbe comunque di interesse per la squadre della Ligue 1. Dalla sua Kluivert ha senza dubbio l'età, 22 anni, e un prezzo di mercato non esorbitante: secondo Transfermarkt il suo valore è pari a 14 milioni di euro. Il Lipsia avrebbe un diritto di acquisto fissato a 12 ma sembra che la società tedesca non abbia intenzione di dare un'altra possibilità al calciatore. Ora la palla passa a Mourinho, che in tempi non sospetti e anche pubblicamente, spese parole di stima nei confronti dell'olandese. Celebre la frase dello Special One rivolta al giocatore nel post partita di Manchester United-Ajax, finale di Europa League 2017: "Te. Io voglio te. Tu sei uno speciale. Un'altra stagione, poi vieni al Manchester United e diventi il mio attaccante: Facciamo la storia insieme". Le cose andarono poi diversamente con Justin Kluivert che rimase un altro anno con i lancieri per poi passare alla Roma la stagione seguente.