Roma, dal Belgio confermano: l’Anderlecht vuole Reynolds

Sul terzino americano c'è anche il Bruges. Mourinho lo ha messo da tempo ai margini della squadra titolare

Bryan Reynolds è sul mercato da tempo. Di lui si è parlato soprattutto in ottica Bruges e Anderlecht. Il giornalista Pieter-Jan Calcoen, attraverso il proprio profilo Twitter, conferma la volontà dell’Anderlecht di puntare sull’esterno giallorosso per il finale di stagione. La squadra della regione di Bruxelles, infatti, sta anticipando l’addio del proprio laterale difensivo Murillo. Nella lista dei suoi sostituti c’è proprio il giovane giallorosso che è alla ricerca di una squadra che possa dargli molti più minuti di quelli che gli ha concesso Josè Mourinho in questa parte iniziale di stagione. Per il calciatore a stelle e strisce infatti, solamente 91 minuti tra Serie A e Conference League con una sola partita da titolare. Al suo posto potrebbe arrivare Maitland-Niles.