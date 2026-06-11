Gasperini scalpita per costruire una Roma da Champions, ma a Trigoria sono settimane delicate soprattutto in ottica cessioni. I giallorossi devono sistemare i conti e la spada di Damocle del 30 giugno si avvicina. I Friedkin stanno ragionando anche sulla possibilità di estendere il settlement agreement per evitare di cedere un big come Koné, ma il tesoretto derivante da alcune plusvalenze "minori" possono aiutare a scongiurare partenze importanti. Buba Sangaré è stato riscattato dall'Elche, Baldanzi è sempre più vicino al Genoa e su Ziolkowski ci sono diversi club di Premier...

Ecco quanto incassa la Roma