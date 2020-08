Roma, Cetin passa in prestito all’Hellas Verona – COMUNICATO

Una sola stagione in giallorosso, con l’esordio all’Olimpico in campionato all’andata contro il Milan. Mert Cetin, difensore della Roma, è stato ceduto in prestito all’Hellas Verona, dopo essere stato superato nelle gerarchie da Roger Ibanez. Proprio il club giallorosso ha reso ufficiale il passaggio del centrale turco attraverso un comunicato ufficiale:

“L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo all’Hellas Verona i diritti alle prestazioni sportive di Mert Cetin.

Il calciatore turco giocherà nel club gialloblù fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione e di controopzione.

Mert Cetin è arrivato in giallorosso nell’estate del 2019 e in questa stagione ha totalizzato 6 presenze.

Il Club augura al calciatore le migliori fortune per questa nuova esperienza”.