Roma, c’è Isak come idea in l’attacco: 14 gol in 32 partite con la Real Sociedad

La punta svedese è reduce dalla sua miglior stagione da professionista. Su di lui c'è anche il Barcellona

Il nome di Alexander Isak era stato già accostato alla Roma nelle ultime sessioni di mercato. Ora l'attaccante della Real Sociedad torna di moda, anche se le sorti dell'attacco giallorosso dipenderanno molto dalle decisioni di Mourinho su Dzeko e Borja Mayoral. Isak in Spagna ha segnato 14 gol in 32 partite in questa stagione (la sua migliore da quando è un professionista) tanto da attirare l'attenzione di molte big, tra cui la Roma appunto - lo riporta il Mundo Deportivo - e anche il Barcellona che però ha acquistato Aguero per la prossima stagione. Ora la punta però pensa all'Europeo: il forfait di Ibrahimovic gli ha aperto le porte della Svezia, di cui potrebbe essere il centravanti titolare. Se dovesse fare bene anche in nazionale, per la Real Sociedad sarebbe difficile trattenerlo.