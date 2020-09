Roma-Borja Mayoral, trattativa ai dettagli: affare in prestito con diritto di riscatto

La Roma ha trovato il suo vice-Dzeko. È ai dettagli infatti la trattativa che porterà Borja Mayoral dal Real Madrid a Trigoria. Come riporta Sky Sport anche oggi sono proseguiti i contatti per definire l’operazione che ormai è prossima alla chiusura con un prestito con diritto di riscatto.

Il classe 1997 ieri è anche subentrato nel finale di partita dei Blancos di Zidane contro il Betis Siviglia. Dopo esser stato vicino alla Lazio, adesso aspetta solo l’ok dal club e dal suo entourage per prendere il primo volo da Madrid e raggiungere la capitale. L’anno scorso ha giocato in prestito al Levante segnando otto gol in tutta la stagione. Prima di salutare il Real rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2021, poi la Roma potrà chiudere definitivamente la trattativa.