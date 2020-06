Roma-Arias, aumenta la concorrenza: anche Inter e Milan sull’esterno

Sarà un calciomercato fatto di scommesse e di scambi quello che attenderà la Roma nel prossimo futuro. Uno degli obbiettivi è il colombiano Santiago Arias che però, secondo Mundo Deportivo, avrebbe una folta schiera di pretendenti oltre ai giallorossi. Sul fronte italiano infatti è da registrare l’inserimento sia dell’Inter sia del Napoli, che starebbero pensando al 28enne sempre più lontano dall’Atletico. Ci sarebbero però anche sirene inglesi e francesi per lui, con l’Everton di Ancelotti e l’Olympique Marsiglia in pole position. Da non escludere la pista turca, con il Galatasaray molto interessato che rimane alla finestra in attesa di sviluppi.