Roma, Antonucci e Bouah nel mirino del Cosenza

Si aprono nuove strade di calciomercato per i calciatori della Roma. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com il Cosenza sarebbe seriamente intenzionato a richiedere in prestito sia Bouah sia Antonucci. Per il difensore classe 2001 potrebbe essere l’occasione giusta per incamerare esperienza e per mettere nelle gambe minuti in un campionato importante e duro, mentre per Antonucci sarebbe una chance per mettersi alle spalle il periodo portoghese al Vitoria Setubal. Nonostante le prestazioni buone i lusitani non hanno voluto continuare il rapporto lavorativo con l’attaccante, a causa di motivi disciplinari derivati dall’uso intenso dei social.