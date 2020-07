Roma, anche il Milan su Bustos e la dirigenza incontra l’entourage

Nahuel Bustos è da tempo finito nel mirino della Roma. Petrachi, prima della sospensione, aveva più volte parlato con il Talleres per chiedere informazioni sul ragazzo, ma come riporta calciomercato.com, i giallorossi hanno momentaneamente messo in stand-by l’operazione e allo stesso tempo si sarebbe fatto sotto il Milan. Nei giorni scorsi, infatti, ci sarebbe stato un incontro con l’entourage nel quartier generale rossonero per portare il centravanti alla corte di Rangnick (sembra ormai deciso l’addio di Pioli a fine stagione). Il club argentino chiede il versamento della clausola rescissoria, fissata a15 milioni di euro.