Roma, altro colpo per le giovanili: firma Mbunya Alemanji

Se il mercato della prima squadra deve ancora partire in attesa che venga trovato e ufficializzato il diesse, lo stesso non si può dire per le operazioni legate al mondo giovanile. La Roma ha chiuso la trattativa per Mbunya Alemanji, in arrivo dal Cambridge United. Ragazzo di 16 anni che di mestiere fa l’attaccante e che ha firmato il suo primo contratto da professionista con i giallorossi”. La felicità è tanta e l’ha esternata anche sui social con un post: “Molto contento di aver firmato con la Roma. Un ringraziamento alla SEG e alla mia famiglia che mi sono stati vicini dall’inizio del mio viaggio“. A curare gli interessi del calciatore dunque è la stessa agenzia di Karsdorp, Strootman e tanti altri profili importanti del calcio europeo, insomma una dimostrazione di quante siano le aspettative riposte in Mbunya Alemanji.