Roma, adios Gonalons: riscatto obbligatorio dal Granada in caso di permanenza in Liga

In casa Roma bisognerà fare particolarmente attenzione al nodo prestiti in sede di mercato. Parecchie le situazioni da valutare, alcune delle quali non rientrano nel controllo dei giallorossi, che sperano nel riscatto di alcuni giocatori come Defrel, Schick e Nzonzi per liberarsi di ingaggi onerosi e non solo. Tra queste, però, Maxime Gonalons potrebbe essere la prima a definirsi in maniera positiva per Petrachi. Il centrocampista francese, infatti, sarà riscattato dal Granada: l’ex capitano del Lione si è trasferito in Liga l’ultimo giorno di mercato estivo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro al determinarsi di alcune condizioni specifiche. Come riporta ‘Vavel’, Gonalons resterà quasi certamente al Granada, dal momento che il riscatto sarebbe legato alla salvezza del club spagnolo.

E la classifica della squadra allenata da Penas è più che positiva: 38 punti in 27 partite, con 13 lunghezze di margine sul terzultimo posto e dunque più vicino all’Europa League (-7) che alla Segunda Division. Senza contare che Gonalons sta in ogni caso facendo bene e si è conquistato il posto da titolare, è possibile che gli spagnoli lo avrebbero in ogni caso trattenuto. Dunque, a meno di clamorosi capovolgimenti, il francese sarà il primo nodo che verrà sciolto nella lunga lista della Roma. Con tanto di (mini) plusvalenza, dal momento che il classe ’89 era arrivato ormai tre stagioni fa dal Lione per 5 milioni firmando un contratto fino al 2021 e il costo del suo cartellino è stato quasi totalmente ammortato. Risparmiando, inoltre, dati di ‘Calcio e Finanza’ alla mano, un ingaggio da 2 milioni netti all’anno (3,7 lordi).