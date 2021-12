Roma, addio Mayoral: il Real Madrid tratta col Crystal Palace per gennaio

Lo spagnolo con grande probabilità non resterà in giallorosso, ma anche la Fiorentina virerà su altri obiettivi: il Madrid può cederlo a titolo definitivo in Premier League

Borja Mayoral si allontana dalla Roma e dall'Italia. L'attaccante spagnolo ha trovato pochissimo spazio in questa prima metà di stagione, a gennaio l'addio ai giallorossi sembra scontato, ma anche l'opzione Fiorentina si è raffreddata. Come riporta 'La Nazione', alcune settimane fa i viola hanno fatto la loro mossa con il Real Madrid, che però non ha avuto successo e quindi i Blancos adesso stanno trattando in maniera concreta con il Crystal Palace. L'operazione è impostata su una cessione immediata, senza altri prestiti, intorno ai 15 milioni di euro, dopo aver ovviamente interrotto l'accordo con la Roma che al momento è in vigore fino a giugno. La Fiorentina, invece, sarebbe subentrata nel prestito e poi avrebbe comunque dovuto riscattare Mayoral per la stessa cifra in estate. Il futuro dell'attaccante classe '97 potrebbe essere in Premier League mentre la Fiorentina cerca altri vice-Vlahovic: i nomi sono quelli di Toni Martinez del Porto, Nzola dello Spezia, Joao Pedro del Cagliari e Caicedo del Genoa.