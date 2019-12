Roma, a Trigoria provino per il trequartista del River Plate Lautaro Pata

Il mercato di gennaio è alle porte e la Roma sta iniziando a lavorare su diverse piste. Una in particolare è con vista sul futuro: come riporta Calciomercato.it, il club giallorosso ha invitato per un provino di cinque giorni (dal 2 al 6 dicembre) Lautaro Pata. Il giovane trequartista del River Plate è un classe 2002 e fa parte della “Sexta Division” dei Millonarios. Dopo il suo arrivo, previsto per oggi alle 15, si allenerà a Trigoria alcuni giorni e verrà tenuto d’occhio dallo staff e da Gianluca Petrachi.