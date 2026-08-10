Mina vagante Galatasaray. I turchi sono a caccia di un esterno offensivo e continuano a incrociare le strade con la Roma per i vari obiettivi. Rodrigo Mora è stato diversi giorni concretamente nel mirino del club di Istanbul, ma ora la pista si è raffreddata consentendo proprio alla Roma di passare in pole. Ma il Gala resta una sorta di 'gigante addormentato' molto pericoloso per il portoghese. Alcune indiscrezioni parlano anche dei turchi come interessati a Matias Soulé: in questo caso sarebbe manna dal cielo a Trigoria, che avrebbero così i mezzi per accelerare per Mora e liberare lo spazio necessario per chiudere la doppietta con Endrick. Ma c'è un altro obiettivo che spuò sparigliare le carte e al momento pare quello principale per i campioni di Turchia: Rafael Leao. Come riporta Matteo Moretto il portoghese (che pure era finito nella lunga lista giallorossa) resta la loro priorità, anche se il Milan è inflessibile sulle condizioni di uscita del suo numero 10. Vuole solamente 50-60 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. Nessuna apertura neanche al prestito con obbligo, nonostante Leao sia considerato cedibile. Un muro difficile da superare, ma il Galatasaray non sembra intenzionato a mollare.