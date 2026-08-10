La Roma continua a muoversi sul mercato, lavorando sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite. Se per rinforzare la rosa il primo nome sulla lista resta quello di Rodrigo Mora, negli ultimi giorni D'Amico ha definito anche le cessioni di Angeliño e Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il laterale spagnolo si è trasferito al Deportivo La Coruña in prestito gratuito, con un diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Formula molto simile anche per Kumbulla, passato al Rayo Vallecano sempre in prestito gratuito, con diritto di riscatto a 2,5 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Ora però l'obiettivo del direttore sportivo giallorosso è accelerare sul fronte degli acquisti. Il tempo stringe, l'esordio in campionato si avvicina e Gasperini attende al più presto nuovi rinforzi per il reparto offensivo.