Ndicka a FR: "Non penso alle voci di mercato. La Champions è speciale, siamo ambiziosi"

Il Porto valuta Rodrigo Mora 45-50 milioni di euro. Il messaggio alla Roma è arrivato e ora sta studiando la formula per avvicinarsi il più possibile alle richieste dei portoghesi, che soprattutto non accettano soluzioni in prestito con diritto di riscatto. Ma i giallorossi sono interessati e si muovono concretamente: come riporta 'Il Tempo', ieri al 'Do Dragao' c'era anche un osservatore della Roma per visionare da vicino Rodrigo Mora nell'esordio del Porto in campionato contro l'Alverca (vittoria 2-0). Peccato che il 2007 sia entrato solamente negli ultimi 25 minuti.