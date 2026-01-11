Robinio Vaz, non solo la Roma: sulla stellina francese anche Leverkusen e Dortmund

La Roma sta lavorando per cercare di regalare a Gasperini i primi tanto richiesti e necessari rinforzi nel reparto offensivo. Un nome che sta prendendo piede in queste ore, nonostante le parole del ds Massara nel pre-gara di Roma-Sassuolo, è quello di Robinio Vaz. Secondo il ds l'affare è "abbastanza improbabile nonostante si tratti di un grande talento anche in virtù della concorrenza agguerritissima", ma i rapporti col Marsiglia sono ottimi grazie alla presenza degli ex Benatia e Balzaretti e ci sarebbe fiducia. Lo riporta Il Messaggero, che specifica come la valutazione per la stellina francese sia alta (attorno ai 20 milioni) e difficilmente il club transalpino potrebbe permettersi sconti visto che dovrà versare il 15% dell'incasso al Sochaux. Sull'attaccante classe 2007, inoltre, ci sono anche Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.