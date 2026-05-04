Rivoluzione Inter, fari sui giallorossi: sogno Koné e altre tre idee

Ora che lo scudetto numero ventuno è in cassaforte per l'Inter, si può davvero cominciare a programmare la prossima stagione nerazzurra. E il mercato può intrecciarsi con quello della Roma, visto che Marotta e Ausilio hanno puntato i fari su diversi giocatori giallorossi. Come sottolinea 'Il Giorno', il sogno rimane Manu Koné: la valutazione è di circa 40 milioni, con l'inserimento di Frattesi (che piace anche al Nottingham Forest) nella trattativa si potrebbe definire l'affare. Da seguire anche Curtis Jones (non rinnoverà il contratto col Liverpool in scadenza nel 2027) e i movimenti di Lorenzo Pellegrini che non ha ancora rinnovato e piace pure alla Juventus). Per quanto riguarda la porta Sommer può restare come secondo con Vicario titolare, ma Lunin e lo stesso Svilar sono "valide alternative". Per la difesa invece c'è anche l'ipotesi Celik, in scadenza con la Roma.