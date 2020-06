Retroscena Mkhitaryan: rescinderà con l’Arsenal e firmerà da svincolato con la Roma

Fresca fresca la notizia dell’estensione del prestito di Henrikh Mkhitaryan con l’Arsenal fino al 2021. L’armeno (attraverso il lavoro di Mino Raiola) il 31 agosto risolverà il contratto con i Gunners, con scadenza tuttora datata 2021. Solo successivamente, a parametro zero, Mkhitaryan firmerà un contratto di un anno (con opzione per il secondo) da svincolato con la Roma. Fonseca si assicura così anche per la prossima stagione una delle più brillanti stelle della squadra, tra i pochi nella partita contro il Milan ad aver dato filo da torcere ai rossoneri.