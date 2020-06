Real Madrid, Nacho tra i cedibili: Roma alla finestra

Smalling sì, Smalling no. Del suo futuro alla Roma ancora non c’è certezza e nel frattempo la società continua a valutare altre piste per il prossimo calciomercato. Una di queste è quella di Nacho Fernández, difensore centrale (adattabile a terzino) che potrebbe non continuare la sua carriera al Real Madrid: in stagione il 30enne non è stato utilizzato da Zidane (solo 5 presenze) e, pur avendo il contratto in scadenza nel 2022, viene valutato dai Blancos come buona cessione per fare cassa. Secondo quanto riporta todofichajes.com, il cartellino si aggira intorno ai 10 milioni e nelle volontà del giocatore c’è quella di un approdo in Italia. Roma e Napoli rimangono affacciate, aspettando aggiornamenti tra Nacho e Real Madrid a stagione terminata. “Quando la stagione finirà, mi siederò con la squadra e l’allenatore. Amo questo team, mi restano due anni di contratto e vorrei continuare, ma parleremo a fine stagione, come ho sempre fatto”, le parole di Nacho in un’intervista a Movistar.