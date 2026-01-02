Raspadori-Roma, affare in chiusura: accordo totale con l’Atletico. Ecco cosa manca

Si avvicina sempre di più il primo colpo del mercato invernale della Roma. Nelle ultime ore i giallorossi hanno trovato l'accordo con l'Atletico sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato a 19 milioni. Come riporta Matteo Moretto, in giornata il club spagnolo ha avuto un altro colloquio con Raspadori e per la fumata bianca manca praticamente solo il sì del giocatore che si è preso ancora qualche ora di riflessione. Manca quindi il 'sì' definitivo di Jack, arrivato all'Atletico Madrid appena la scorsa estate dal Napoli e che immaginava di finire la stagione tra le fila dei Colchoneros: novità lato giocatore sono attese nelle prossime ore. Come racconta poi Il Tempo, l'accordo tra i club sarebbe totale e sarebbero stati definiti anche gli ultimi dettagli. Ora bisogna chiudere con Raspadori per mettere un punto esclamativo sulla trattativa ed evitare l'inserimento della Lazio. Gasperini spinge tanto per averlo il prima possibile e l'obiettivo della Roma è quello di averlo a disposizione già per la trasferta di Lecce del 6 gennaio.