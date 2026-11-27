Una tre giorni di coppe europee praticamente perfetta che rilancia con forza le ambizioni del calcio italiano sul palcoscenico continentale. Sette squadre in campo, nessuna sconfitta, i pareggi d'oro con Manchester City e Psg e un bottino complessivo che pesa tanto sul morale quanto sulla classifica del ranking UEFA stagionale, decisivo per conquistare un posto extra nella prossima edizione della Champions League.

Il bilancio parla di cinque vittorie e due pareggi su campi di altissimo prestigio. La corsa ai primi due posti del ranking resta infatti apertissima e serrata, con margini ridotti tra diverse nazioni. In testa comanda l’Inghilterra con 10.708 punti (9 squadre su 9 ancora in corsa), seguita dal Portogallo a quota 9.900 (5/5), attualmente secondo e virtualmente qualificato insieme agli inglesi per lo slot aggiuntivo. Subito dietro il gruppo inseguitore è compatto: Belgio a 9.725 (5/5), Germania a 9.571 (7/7), Turchia a 9.500 (4/5) e Spagna a 9.281 (8/8). L’Italia sale ora al settimo posto a 9.214 con tutte e sette le rappresentanti ancora attive (7/7), tenendosi alle spalle Olanda (8.666, 6/6), Francia (8.571, 7/7) e Norvegia (8.000, 4/5).