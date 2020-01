Politano-Spinazzola, scambio a rischio: la Roma non autorizza i nuovi test fisici – LIVE

Tra Roma e Inter è giallo. Lo scambio tra Politano e Spinazzola sembrava cosa fatta, ma nelle ultime ore rischia di cambiare tutto. Il motivo sono le richieste dei nerazzurri, che hanno disposto dei test fisici supplementari per il terzino giallorosso. Ufficialmente l’Inter fa sapere che si tratta di un semplice slittamento a causa di alcuni ritardi, ma intanto Marotta ha cambiato anche le carte in tavola con la Roma. Il nodo è la formula, impostata inizialmente su uno scambio alla pari a titolo definitivo (eventualmente prestito con obbligo). Il club nerazzurro, però, viste anche le incertezze sulla tenuta fisica di Spinazzola, ha fatto dietrofront per inserire nell’operazione il diritto di riscatto. Una modifica in extremis che non è affatto piaciuta a Petrachi e alla Roma, così come a Politano che è arrivato nella capitale col sorriso stampato in faccia ed era già pronto a raggiungere i compagni a Parma per andare addirittura in panchina. A questo punto lo scambio rischia clamorosamente di saltare, di seguito tutti gli aggiornamenti live sull’affare.

LIVE

Ore 11.15 – L’agente dei due calciatori Davide Lippi è al lavoro per ricucire lo strappo tra Roma e Inter e non fare in modo che la trattativa naufraghi definitivamente.

Ore 10.30 – La Roma non ha autorizzato gli ulteriori test fisici previsti dall’Inter per verificare, in maniera più dettagliata, le condizioni atletiche di Spinazzola.