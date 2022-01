Pinto segue il giovane Garrido: anche l’Atalanta sul 2004 del Cornellà

La Roma ha inviato i suoi scout a Barcellona per seguire l'attaccante che piace a diversi club europei

Tiago Pinto ha praticamente chiuso, almeno per il momento, il suo calciomercato di gennaio ma continua a monitorare anche i talenti del futuro. L'ultimo è Carles Garrido, giovanissimo attaccante cresciuto nella cantera del Cornellà. Secondo 'tuttomercatoweb.com', la Roma sta osservando il classe 2004 con alcuni scou. Garrido ha già esordito tra i professionisti con il club di Barcellona che milita in terza divisione e vanta già la crescita di diversi calciatori importanti come Jordi Alba e Keita Balde Diao. Sul talento del Cornellà ci sono anche gli occhi dell'Atalanta, ma anche di Nizza ed Espanyol.