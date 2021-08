Pinto resta a Londra per trattare Abraham: apertura del giocatore

Continua la trattativa per portare nella capitale il centravanti del Chelsea

Continua la trattativa per portare a Roma l'attaccante Tammy Abraham. Il General Manager Tiago Pinto ha incontrato oggi l'attuale numero 9 del Chelsea per tentare di convincerlo a trasferirsi agli ordini di Mourinho. La Roma dalla sua ha già pronti 45 milioni al Chelsea, divisi in diverse rate, e circa 4.5 di ingaggio al giocatore. L'attaccante classe '97 sembra aver aperto al trasferimento ed è per questo motivo che Pinto rimarrà a Londra anche per la giornata di domani. La trattativa è entrata nel vivo e nelle prossime ore potrebbero ci saranno sviluppi su quello che, a tutti gli effetti, sarà l'erede di Edin Dzeko in giallorosso.