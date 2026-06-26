Manu Koné rimane in uscita e la dead line del 30 giugno si avvicina. Il francese ha rifiutato l'Atletico Madrid che avrebbe messo sul piatto 45 milioni di euro per puntare alla Premier League ma dal campionato inglese offerte ancora non sono arrivate, anzi. L'Arsenal - secondo quanto riportato da Athletic - ha completamente cambiato obiettivo. Nel mirino c'è Bruno Guimaraes per il quale è stata presentata un'offerta da 60 milioni di sterline che però è stata rifiutata. I Gunners torneranno alla carica nonostante il muro alzato dai bianconeri. Koné piace anche al Chelsea che potrebbe cedere Enzo Fernandez al Real Madrid. Il tempo stringe e D'Amico è al lavoro per sbloccare il mercato.