Pellegrini, continua il pressing della Juventus. Ma la Roma vuole blindarlo

Se già nei mesi scorsi le attenzioni della Juventus su Lorenzo Pellegrini si erano fatte insistenti, le sue ultime prestazioni dopo il rientro dall’infortunio non hanno fatto altro che alzare il pressing. Il direttore sportivo dei bianconeri Paratici ha messo da tempo nel mirino il gioiello della Roma, sul quale pende ancora una clausola rescissoria da 30 milioni. Come riporta “Tuttosport” la Juve anche in queste settimane sta seguendo il trequartista giallorosso. La Roma però sta discutendo il rinnovo di contratto (di cui Pellegrini ha detto “non è un problema”), eliminando la clausola e mettendosi alle spalle anche l’interesse di Inter e Tottenham. Stasera Pellegrini sarà ancora titolare alle spalle di Dzeko e cercherà di aiutare la sua Roma a centrare la terza vittoria consecutiva.