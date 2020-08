Pedro alla Roma: la FIFA “ufficializza” il colpo con un tweet – FOTO

Pedro Rodriguez sarà il primo acquisto dell’era Friedkin. Nonostante l’infortunio alla spalla, la Roma è prossima a rendere noto l’ingaggio dello spagnolo. Intanto su Twitter il profilo della Fifa ha anticipato tutti e ha già “ufficializzato” la nuova avventura in giallorosso dell’ex Barcellona. “Un addio affettuoso al Chelsea da parte di un campione del mondo. Tanti pensieri positivi verso Pedro, che sta per cominciare un nuovo capitolo della sua fantastica carriera con la Roma”. Pedro si è liberato a parametro zero dal Chelsea e ha da tempo trovato un accordo con la Roma. Il cambio societario non ha cambiato le carte in tavola. Pedro arriverà presto nella capitale per cominciare la sua avventura romanista.