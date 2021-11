Pau Lopez, traguardo vicino: ecco quanto manca per il riscatto del Marsiglia

Mancano cinque presenze al portiere spagnolo per dire addio definitivamente alla Roma. Nelle casse di Trigoria entrerebbero altri 12 milioni

Ancora cinque presenze, anzi solo cinque presenze. Poi potrà salutare per sempre la Roma, e viceversa. Il portiere spagnolo, tra i flop più clamorosi del mercato di Petrachi, ha giocato infatti ieri la sua 15° partita con la maglia del Marsiglia peraltro chiusa con un clean sheet. Alla presenza numero venti scatterà l’automatico obbligo di riscatto da parte del club francese come da accordi presi in estate. Un traguardo vicinissimo per l’ormai portiere titolare dell’OM che ha scalzato l’esperto Mandanda e porterà nelle case giallorosse altri 12 milioni dopo i 720mila euro già corrisposti per il prestito. Minusvalenza scampata quindi per lo spagnolo che arrivò a Roma nel 2019 per 23,5 milioni dal Betis Siviglia. Altra cessione a titolo definitivo alle porte, quindi, dopo quella di Cengiz Under sempre al Marsiglia. Per il turco le condizioni erano decisamente più agevoli visto che il riscatto a 8,4 milioni è scattato col raggiungimento dei primi punti in classifica per il club francese che si trova anche grazie ai due ex romanisti (ormai si può dire così) in lotta per un posto in Champions.