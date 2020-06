Pastore, c’è il sì alla MLS: Galaxy e Inter Miami in corsa

Il calciomercato in uscita della Roma potrebbe entrare nel vivo sopratutto in relazione alla questione Pastore. Secondo quanto riporta il portale specializzato tuttomercatoweb.com il Flaco giallorosso avrebbe dato il suo benestare al trasferimento nella MLS. L’argentino infatti, dopo aver accantonato sia l’ipotesi cinese sia la pista araba, sembra pronto a dire si alle società che lo stanno cercando con insistenza, due nello specifico. Da una parte l’Inter Miami, la franchigia di proprietà di David Beckham, dall’altra invece i Los Angeles Galaxy. Questi ultimi potrebbero offrire al calciatore – oltre a un contratto di cinque milioni – anche la grande stima del tecnico, il connazionale Guillermo Barros Schelotto, grande ex del Boca Juniors.