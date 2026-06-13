Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

Era tornato di moda in ottica Roma appena pochi giorni fa, quando la trattativa per portare Greenwood nella Capitale sembrava destinato a naufragare in virtù del forte pressing del candidato presidente del Fenerbahce Sefi. Il nome di Igor Paixao però, almeno per ora, può essere depennato dalla lista dei possibili acquisti del duo D'Amico-Gasperini. Lo stesso entourage dall'ala sinistra brasiliana ha deciso di mettere a tacere le voci di una possibile cessione: "Anche se ci dovesse contattare qualcuno, Igor ha l'intenzione di restare all'OM". Queste le dichiarazioni riportate da La Provence, che ha assicurato come il classe 2000 non abbia intenzione di lasciare il Marsiglia.