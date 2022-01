Olsen-Aston Villa in chiusura: prestito fino a fine stagione. La Roma dà l’ok

Ennesimo prestito per lo svedese che lascia la Championship dopo 11 presenze e un clean sheet

Robin Olsen è pronto a lasciare lo Sheffield United. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa tra il portiere e l'Aston Villa sarebbe in chiusura. Mancano da limare alcuni dettagli ma la Roma ha già acconsentito al trasferimento in Premier League dell'estremo difensore, che ha già preso accordi con il nuovo club, fino a fine stagione. Ennesimo prestito per lo svedese che lascia la Championship dopo 11 presenze e un clean sheet.