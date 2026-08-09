Oggi, 9 agosto, è il compleanno di Stefano Okaka. L'ex attaccante della Roma, cresciuto nelle giovanili giallorosse e di proprietà del club capitolino fino al 2012 nonostante i vari prestiti, non sa ancora dove giocherà la prossima stagione. Nelle ultime settimane l'ex Ravenna è stato in ‘prova’ all’Iraklis Salonicco di Mazzarri, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Come riporta Il Resto del Carlino, infatti, Okaka è corteggiato anche dall’Ostiamare del suo ex compagno di squadra De Rossi (papà Alberto è diventato da poco Presidente) e dal Perugia. Una nuova esperienza in C, dunque, sembra probabile per il centravanti ex Roma.