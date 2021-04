Nzonzi: “Non ho idea di cosa voglia fare la Roma con me, hanno una situazione particolare”

Steven Nzonzi è in attesa di notizie sul futuro. Il centrocampista francese di proprietà della Roma chiuderà a giugno il suo periodo in prestito al Rennes e da contratto avrebbe un altro anno con i giallorossi. In un’intervista a L’Equipe ha detto la sua sulla questione: “Il mio futuro? In questo momento sono nell’oblio totale. Sono in prestito e ho un altro anno di contratto con la Roma. È un club con una situazione un po’ particolare, non so come vedano il mio futuro. Mi sorprenderebbe se mi facessero tornare a Trigoria. Mi trovo bene qui, sono in Francia – ha dichiarato il classe 1988 -. Sono stato molto all’estero e posso dire che il Rennes è un club che funziona molto bene. E io non sono lontano da Parigi, quindi ci sono molte cose positive in questo contesto”.

La Roma nei suoi piani non ha previsto il ritorno di Nzonzi alla base. Tiago Pinto cercherà di piazzarlo all’estero, anche se il contratto da 4 milioni netti sarà un ostacolo non da poco. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi rescissione, ma il club dei Friedkin vorrebbe provare a monetizzare la cessione dell’ex campione del mondo.